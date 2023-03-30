Депортированная из России Наргиз выставила на продажу трек на русском языке

Депортированная из России певица Наргиз выставила на продажу свой трек на русском языке
Певица Наргиз Закирова продает свою композицию через онлайн-площадку. Об этом сообщает "Российская газета".
Артистка выставила на продажу песню "Лети". Приобрести трек можно через портал Muznavigator за 123 тыс. рублей.
В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на "уродов" в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. В мае стало известно, что Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.
По словам исполнительницы, сотрудники аэропорта "чуть не плача" сообщили ей о запрете на въезд в Россию. Она отметила, что после паспортного контроля ее попросили задержаться для дополнительной проверки, после чего сообщили о запрете на въезд в страну. Закирова добавила, что ей взяли билет до Узбекистана бизнес-классом, и спустя три часа она уже попала в самолет.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова не добилась бы успеха без помощи продюсера Максима Фадеева. Сам Фадеев признавался, что не жалеет о сотрудничестве, поскольку за время работы с Наргиз "в нее было вложено много любви и человеческого добра".