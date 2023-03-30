Депортированная из России Наргиз выставила на продажу трек на русском языке

Певица Наргиз Закирова продает свою композицию через онлайн-площадку. Об этом сообщает "Российская газета".

© nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Артистка выставила на продажу песню "Лети". Приобрести трек можно через портал Muznavigator за 123 тыс. рублей.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на "уродов" в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. В мае стало известно, что Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.

По словам исполнительницы, сотрудники аэропорта "чуть не плача" сообщили ей о запрете на въезд в Россию. Она отметила, что после паспортного контроля ее попросили задержаться для дополнительной проверки, после чего сообщили о запрете на въезд в страну. Закирова добавила, что ей взяли билет до Узбекистана бизнес-классом, и спустя три часа она уже попала в самолет.