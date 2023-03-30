$76.45+0.1482.39-0.75

Депортированная из России певица Наргиз выставила на продажу свой трек на русском языке

4

Певица Наргиз Закирова продает свою композицию через онлайн-площадку. Об этом сообщает "Российская газета".

Депортированная из России Наргиз выставила на продажу трек на русском языке
© nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Артистка выставила на продажу песню "Лети". Приобрести трек можно через портал Muznavigator за 123 тыс. рублей.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на "уродов" в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. В мае стало известно, что Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.

Узбекская певица Наргиз поглумилась над смертью журналистки Дарьи Дугиной

По словам исполнительницы, сотрудники аэропорта "чуть не плача" сообщили ей о запрете на въезд в Россию. Она отметила, что после паспортного контроля ее попросили задержаться для дополнительной проверки, после чего сообщили о запрете на въезд в страну. Закирова добавила, что ей взяли билет до Узбекистана бизнес-классом, и спустя три часа она уже попала в самолет.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова не добилась бы успеха без помощи продюсера Максима Фадеева. Сам Фадеев признавался, что не жалеет о сотрудничестве, поскольку за время работы с Наргиз "в нее было вложено много любви и человеческого добра".

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий