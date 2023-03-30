Бывшая жена и сын Стаса Пьехи попали в больницу

Блогерша и модель Наталия Горчакова с сыном Петром попали в больницу. Об этом пишет "7Дней". Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала, что вместе с наследником одновременно заболела COVID-19 и гриппом. "По новой переболели гриппом и короной со всеми "прелестями": "скорыми", капельницами и несшибаемой температурой", - поделилась Горчакова. По словам блогерши, они с сыном тяжело перенесли болезни, но сейчас чувствуют себя хорошо. Всего несколько дней назад наследнику Горчаковой и Пьехи исполнилось девять лет. Сын Наталии Горчаковой и Стаса Пьехи Петр родился в 2014 году. Всего через год после появления мальчика на свет супруги разъехались по разным городам, а позже развелись. Пьеха говорил поклонникам, что воспитанием ребенка занимается бывшая жена, а он обеспечивает их материально. Певец также упоминал, что ему хотелось бы чаще видеться с сыном, однако Горчакова не захотела переезжать в Москву из Санкт-Петербурга. Исполнитель чаще общается с мальчиком по видеосвязи.