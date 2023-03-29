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Орбакайте вспомнила жизненное напутствие от Пугачевой

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Певица Кристина Орбакайте вспомнила важное жизненное напутствие от своей родной матери, исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом написал журнал «СтарХит».

Орбакайте вспомнила жизненное напутствие от Пугачевой
© Слово и Дело

По словам Орбакайте, Примадонна посоветовала ей всегда хорошо думать и не торопиться, прежде чем принимать какие-либо решения. Это относится не только к жизненным ситуациям, но и к карьерным решениям, а в психологических аспектах Пугачева учила ее не перебивать собеседника.

Однако приняла ли поспешное решение сама Пугачева, покажет время. В прошлом году она, не смирившись с реальностью, забрала своих детей и сбежала в Израиль. Перед этим она успела плюнуть в душу гражданам России, назвав их «рабами и холопами».

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