Орбакайте вспомнила жизненное напутствие от Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте вспомнила важное жизненное напутствие от своей родной матери, исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом написал журнал «СтарХит».

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По словам Орбакайте, Примадонна посоветовала ей всегда хорошо думать и не торопиться, прежде чем принимать какие-либо решения. Это относится не только к жизненным ситуациям, но и к карьерным решениям, а в психологических аспектах Пугачева учила ее не перебивать собеседника.