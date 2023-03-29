Орбакайте вспомнила жизненное напутствие от Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте вспомнила важное жизненное напутствие от своей родной матери, исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом написал журнал «СтарХит».
По словам Орбакайте, Примадонна посоветовала ей всегда хорошо думать и не торопиться, прежде чем принимать какие-либо решения. Это относится не только к жизненным ситуациям, но и к карьерным решениям, а в психологических аспектах Пугачева учила ее не перебивать собеседника.
Однако приняла ли поспешное решение сама Пугачева, покажет время. В прошлом году она, не смирившись с реальностью, забрала своих детей и сбежала в Израиль. Перед этим она успела плюнуть в душу гражданам России, назвав их «рабами и холопами».