Соловьев причислил Бузову к «слугам Сатаны»

«Один раз съездив или несколько раз на Донбасс, [Бузова] думает, что все можно, пиарчик сработал, возвращается к тому, что обсуждает свою жопу и сиськи, когда страна воюет. И на полном серьезе думает, что это нормально», — сказал он.