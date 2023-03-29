Стал известен минимальный ценник за выступление Лорак на корпоративе

Выступление украинской певицы Ани Лорак на корпоративе обойдется минимум в 45 тысяч евро (3,725 миллиона рублей). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash со ссылкой на райдер артистки.

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Так, согласно райдеру, среди прочего заказчикам придется оплатить билеты на самолет на 20–25 человек и два билета в бизнес-класс, ПЦР-тесты и страховку. Также в райдере значатся «молчаливый водитель», бутылка элитного коньяка, 15–17 роз в вазе, три свечки, суточные в размере $300 лично для Лорак. При этом канал пишет, что после недавнего хейта Лорак пришлось отказаться от всех концертов в России.

Ранее разгорелся скандал, что якобы Ани Лорак помогает ВСУ. Однако сама певица опровергла эту информацию, сообщив, что лишь оказывала гуманитарную помощь. В связи с этим в СК и прокуратуру были поданы заявления с требованием признать ее иноагентом.

После вспыхнувшего скандала концерты Лорак на территории России начали отменять. Сначала об отмене сообщили в Краснодаре, затем пришла новость из Ростова. После этого стало известно о переносе выступления в Воронеже.

В настоящее время на официальном сайте Лорак значатся только концерты в Казахстане и Узбекистане. Пока еще в афише фигурирует и выступление в Москве, намеченное на 27 сентября. Также уточняется, что шоу в Воронеже, Ростове и Краснодаре перенесены.