В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
41 минуту назад

Дмитрий Маликов объяснил, что работает с молодыми артистами не для популярности

Газета.Ru

53-летний эстрадный исполнитель, народный артист России Дмитрий Маликов в беседе с mk.ru объяснил, что работает с молодыми артистами не для популярности.

Дмитрий Маликов оценил свой дуэт с Хованским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, стать любимцем молодежи почти невозможно.

«То есть они могут обратить на тебя внимание, приколоться — «какой клевый дядька», но сделать так, чтобы молодежь пришла на твой концерт, наверное, не получится. Поэтому продюсерской целесообразности здесь нет, но творчески это интересно — попробовать коллаборацию со свежими мозгами, идеями и так далее», — поделился он.

Он также оценил свой дуэт с блогером Юрием Хованским — трек «Спроси у твоей мамы» 2017 года.

«Да, получилось симпатично. Он молодец, придумал всю эту историю, воплотил, снял сам ролик. У молодежи был очень большой успех. Меня на улицах подростки узнавали», — вспомнил Маликов, отметив, что сейчас тоже узнают — как «курьера» из рекламы одного из популярных маркетплейсов.

Теперь, рассказывает Маликов, он хотел бы поработать с Миа Бойка, с которой они вместе снимались для одного из телешоу.

«Мы подружились и подумываем что-то сделать вместе. Она как раз очень нацелена на молодую аудиторию и востребована, дети любят такие песни», — сказал он.

Шоу-бизнес,Юрий Хованский,Дмитрий Маликов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий