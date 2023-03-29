Дмитрий Маликов оценил свой дуэт с Хованским

«То есть они могут обратить на тебя внимание, приколоться — «какой клевый дядька», но сделать так, чтобы молодежь пришла на твой концерт, наверное, не получится. Поэтому продюсерской целесообразности здесь нет, но творчески это интересно — попробовать коллаборацию со свежими мозгами, идеями и так далее», — поделился он.