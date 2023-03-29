Дмитрий Маликов оценил свой дуэт с Хованским

53-летний эстрадный исполнитель, народный артист России Дмитрий Маликов в беседе с mk.ru объяснил, что работает с молодыми артистами не для популярности.
По его словам, стать любимцем молодежи почти невозможно.
«То есть они могут обратить на тебя внимание, приколоться — «какой клевый дядька», но сделать так, чтобы молодежь пришла на твой концерт, наверное, не получится. Поэтому продюсерской целесообразности здесь нет, но творчески это интересно — попробовать коллаборацию со свежими мозгами, идеями и так далее», — поделился он.
Он также оценил свой дуэт с блогером Юрием Хованским — трек «Спроси у твоей мамы» 2017 года.
«Да, получилось симпатично. Он молодец, придумал всю эту историю, воплотил, снял сам ролик. У молодежи был очень большой успех. Меня на улицах подростки узнавали», — вспомнил Маликов, отметив, что сейчас тоже узнают — как «курьера» из рекламы одного из популярных маркетплейсов.
Теперь, рассказывает Маликов, он хотел бы поработать с Миа Бойка, с которой они вместе снимались для одного из телешоу.
«Мы подружились и подумываем что-то сделать вместе. Она как раз очень нацелена на молодую аудиторию и востребована, дети любят такие песни», — сказал он.