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49 минут назад

Моргенштерн назвал Екатерину Мизулину идеальной

Lenta.ru

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной. Об этом он сообщил в интервью в программе «Сэйфспэйс» на YouTube-канале Данилы Поперечного.

Моргенштерн* назвал Екатерину Мизулину идеальной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист предположил, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему, а после его переезда продолжила проявлять интерес: «И вот я уже живу в другой стране, а она пишет властям другой страны: "Обратите внимание, что за человек у вас живет"».

Рэпер назвал методы главы Лиги безопасного интернета по «завоеванию мужчин» странными, а также предложил Екатерине Мизулиной познакомиться с ним и встретиться.

«Ей 38, она идеальная. Как мне связаться с тобой, Катя?» — добавил Моргенштерн, отметив, что писал общественному деятелю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), однако Мизулина удалила свой аккаунт в социальной сети.

Ранее стало известно, что Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в 2022 году.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Екатерина Мизулина,
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