Моргенштерн* назвал Екатерину Мизулину идеальной

Артист предположил, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему, а после его переезда продолжила проявлять интерес: «И вот я уже живу в другой стране, а она пишет властям другой страны: "Обратите внимание, что за человек у вас живет"».