Буланова отреагировала на слухи о беременности от Прохора Шаляпина

«Нет, я еще подожду лет десять. Я не знаю, откуда эти слухи. Прохор Шаляпин не участвует в процессе. Кто-то увидел животик какой-то, тень упала», — высмеяла слухи о беременности Буланова.

Татьяна Буланова дважды была замужем. Ее первым супругом стал звукорежиссер Николай Тагрин. В этом браке у артистки родился сын Александр. Сейчас ему 30 лет, он живет в Санкт-Петербурге вместе с невестой Ксенией, работает в ресторанном бизнесе. С 2005 по 2016 год Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. 16-летний юноша учится в школе и увлекается химией.