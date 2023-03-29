В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

54-летняя Татьяна Буланова высмеяла слухи о беременности от Прохора Шаляпина

Газета.Ru

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Пятым каналом» отреагировала на слухи о своей беременности.

Буланова отреагировала на слухи о беременности от Прохора Шаляпина
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Летом 54-летняя артистка планирует в третий раз выйти замуж. Избранник Булановой — бывший теннисист Валерий Руднев. Жених младше певицы на 19 лет.

«Нет, я еще подожду лет десять. Я не знаю, откуда эти слухи. Прохор Шаляпин не участвует в процессе. Кто-то увидел животик какой-то, тень упала», — высмеяла слухи о беременности Буланова.

Исполнительница упомянула Шаляпина, поскольку накануне у него в соцсетях появился провокационный ролик, на котором поклонники увидели признаки беременности у артистки.

Татьяна Буланова дважды была замужем. Ее первым супругом стал звукорежиссер Николай Тагрин. В этом браке у артистки родился сын Александр. Сейчас ему 30 лет, он живет в Санкт-Петербурге вместе с невестой Ксенией, работает в ресторанном бизнесе. С 2005 по 2016 год Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. 16-летний юноша учится в школе и увлекается химией.

Шоу-бизнес,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,Прохор Шаляпин,Владислав Радимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий