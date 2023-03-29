Якубович прокомментировал информацию о своих самолетах и 12 домах

По словам телеведущего, раньше ему приписывали 12 домов в Подмосковье, сейчас же есть сведения о якобы четырех домах в собственности. На самом же деле у него есть только один дом и принадлежит он его семье. Также он прокомментировал наличие у него двух самолетов и вертолета.