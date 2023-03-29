Якубович прокомментировал информацию о своих самолетах и 12 домах

Якубович прокомментировал появившуюся информацию о наличии у него самолетов и 12 домов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам телеведущего, раньше ему приписывали 12 домов в Подмосковье, сейчас же есть сведения о якобы четырех домах в собственности. На самом же деле у него есть только один дом и принадлежит он его семье. Также он прокомментировал наличие у него двух самолетов и вертолета.
«Где они стоят – не знаю, я в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб», – сказал Якубович.
Он также опроверг сведения о наличии нескольких домов за границей, в которых якобы бесплатно проживают некие люди. Телеведущий еще раз подчеркнул, что появившиеся сведения не имеют ничего общего с реальностью.