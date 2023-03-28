В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
26 минут назад

Певец SHAMAN рассказал о жизни в общежитии

Lenta.ru

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, что в студенческие годы проживал в комнате в общежитии с тремя соседями. Своими воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью с изданием «Телепрограмма».

Певец SHAMAN рассказал о жизни в общежитии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дронов ответил на комментарий о том, что он, вероятно, умеет выполнять всю необходимую работу по дому. Собеседник артиста также вспомнил о словах бабушки и дедушки певца, которые ранее заявляли, что их внук самостоятельно делал ремонт в своей комнате. SHAMAN заверил интервьюера, что при необходимости сможет справиться со всеми бытовыми делами самостоятельно.

«Не переживайте, я если что не пропаду. Я же несколько лет жил в общежитии, которое студентам предоставила академия имени Гнесиных. Как сейчас помню, на шестом этаже, в 624-й комнате. В комнате было три пианиста и я один. Прекрасно справлялись: готовили сами, стирали, убирали, выполняли все бытовые задачи. Так что я все могу делать, вообще не вопрос», — сообщил музыкант.

В марте SHAMAN назвал себя бездомным. Артист заявил, что не владеет собственным жильем ни в России, ни за рубежом.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий