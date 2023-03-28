Певец SHAMAN рассказал о жизни в общежитии

«Не переживайте, я если что не пропаду. Я же несколько лет жил в общежитии, которое студентам предоставила академия имени Гнесиных. Как сейчас помню, на шестом этаже, в 624-й комнате. В комнате было три пианиста и я один. Прекрасно справлялись: готовили сами, стирали, убирали, выполняли все бытовые задачи. Так что я все могу делать, вообще не вопрос», — сообщил музыкант.