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29 минут назад

Станислав Садальский раскрыл размер своей пенсии

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Размер своей пенсии сообщил Teleprogrammе.pro актер Станислав Садальский.

Станислав Садальский раскрыл размер своей пенсии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист получает пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.

По словам Садальского, он доволен своими социальными выплатами и ему неприятно, когда другие артисты начинают жаловаться на маленькие пенсии.

Ранее известная актриса пожаловалась на размер пенсии.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,
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