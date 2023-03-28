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35 минут назад

Настя Каменских отменила концерты из-за проблем с голосом

Газета.Ru

Певица Настя Каменских отменила концерты из-за проблем с голосом. Об этом исполнительница рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Для меня важно, чтобы все, кто купил билеты на мои выступления, смогли посетить полноценные яркие, эмоциональные и чувственные концерты. Поэтому вынуждена перенести первые пять концертов, которые должны были пройти с 28 марта по 2 апреля», — уточнила Каменских.

Она рассказала, что врачи выявили новообразование на ее голосовых связках, из-за чего певица позже потеряла голос. Каменских подчеркнула: при правильном лечении и уходе связки могут прийти в норму уже через несколько недель. Звезда добавила, что билеты на ее концерт остаются действительными.

«Я очень жду вас на концертах, чтобы обрадовать качественным живым звуком!» — резюмировала певица.

Ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о беременности. С беременностью Настю Каменских начали поздравлять еще в январе. Поклонники сочли, что под объемным свитером певицы на одном из фото скрывается округлившийся животик.

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