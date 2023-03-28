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Фанаты обвинили певицу Ханну во лжи по поводу внешности

Российскую певицу, жену исполнительного директора лейбла Black Star Пашу Ханну (настоящее имя — Анна Иванова) обвинили во лжи по поводу количества применяемых косметологических процедур. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фанаты обвинили певицу Ханну во лжи по поводу внешности
© globallookpress.com

32-летняя исполнительница рассказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям ради изменения внешности. В то же время знаменитость призналась, что регулярно делает инъекции ботокса.

«Я суперэмоциональная и много улыбаюсь. Если бы не ботокс, то лоб был бы гармошкой. А качество кожи — это все благодаря средствам моего бренда», — уточнила она.

Однако подписчики обвинили Ханну во лжи — по их мнению, помимо ботокса артистка пользуется и другими процедурами для улучшения внешнего вида.

«Зачем вы обманываете? Вы делаете ультраформер, RF-лифтинг и много других процедур», — отметили фанаты певицы.

Ранее в марте Ханна также раскрыла секрет быстрого похудения на семь килограммов после родов. По ее словам, в борьбе с лишним весом ей помогли диета, а также прием правильных витаминов и использование скрабов для тела, которые улучшили упругость ее кожи.

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