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23 минуты назад

Айза рассказала о своих "замашках миллиардерши"

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в социальных сетях, что у нее есть «замашки миллиардерши».

Айза рассказала о своих "замашках миллиардерши"
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Айза отметила, что часто строит грандиозные планы и любит роскошную жизнь. Блогерша хотела бы «сидеть на деньгах» и наслаждаться жизнью, но, по сути, она не такая. Девушка хочет развивать свой бизнес и пускать свои сбережения в оборот.

«У меня с детства сидит в голове идея, что деньги должны работать!» — объяснила Айза.

Блогерша имеет несколько бизнес-проектов, а также развивает собственный салон красоты. Она открыла заведение вместе с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. Мужчина вложил несколько млн в косметический центр, однако организационной частью занималась именно Айза.

После развода в 2020 году между Айзой и Анохиным произошел конфликт из-за салона. Бизнесмен хотел оставить заведение себе, так как вложил в него много денег, однако блогерша категорически отказывалась его отдавать. В итоге звезда заплатила экс-супругу 12 млн за косметический центр.

Шоу-бизнес,Дмитрий Анохин,
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