Тимати приобрел автомобиль за 725 млн рублей

Рэпер и бизнесмен Тимати сообщил подписчикам, что его автопарк пополнился редким автомобилем — Lamborghini Veneno Roadster за 725 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рэпер сейчас находится в Дубае, где и приобрел транспортное средство. Артист снял ролик в социальных сетях, чтобы поклонники также оценили авто и поздравили Тимура с новым приобретением.

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Он также сообщил, что находится в числе очень немногих владельцев такой модели — всего в мире было выпущено четыре подобных автомобиля.