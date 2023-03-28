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12 минут назад

Тимати приобрел роскошный автомобиль за 725 миллионов рублей

WomanHit.ruиещё 1

Рэпер и бизнесмен Тимати сообщил подписчикам, что его автопарк пополнился редким автомобилем — Lamborghini Veneno Roadster за 725 миллионов рублей.

Тимати приобрел автомобиль за 725 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэпер сейчас находится в Дубае, где и приобрел транспортное средство. Артист снял ролик в социальных сетях, чтобы поклонники также оценили авто и поздравили Тимура с новым приобретением.

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Он также сообщил, что находится в числе очень немногих владельцев такой модели — всего в мире было выпущено четыре подобных автомобиля.

«Veneno Roadster ¼», — с гордостью подписал пост Тимати.

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