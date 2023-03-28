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Полиция задержала «любовницу» Пьера Нарцисса на концерте в Москве

Сотрудники полиции задержали певицу Ксению Грин во время концерта в Москве. Как сообщает «КП», девушку, которая называет себя любовницей умершего артиста Пьера Нарцисса, могли арестовать по делу о финансовых махинациях.

Полиция задержала «любовницу» Пьера Нарцисса на концерте в Москве
© globallookpress.com

По словам концертного директора Нарцисса Сергея Дворцова, еще несколько месяцев назад он написал заявление на Грин. По его словам, певица терроризировала семью артиста, устраивала скандалы и драки, а ему слала угрозы, обвиняя в спаивании и доведении до смерти исполнителя. Однако задержанием «любовницы» занимались сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Предположительно, в Турции у девушки была компания, в которой обнаружились финансовые махинации на несколько миллионов рублей.

Директор отметил, что обвинить Грин можно и в плагиате — на концертах девушка исполняет от женского лица переделанную песню Нарцисса «Шоколадный заяц». Он надеется, что по совокупности нарушений Грин получит крупный срок.

Напомним, 45-летний Пьер Нарцисс умер 21 июля 2022 года. Певец страдал от хронической формы подагры, из-за чего у него отказали почки. В ходе вынужденного операционного вмешательства у исполнителя остановилось сердце. Похоронили его на родине, в Камеруне, в семейном склепе.

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