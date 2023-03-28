Соседов призвал бойкотировать «Евровидение»

«Надоели разговоры про этот конкурс. Мы от него получили всё в плане медиашумихи и бесконечных разговоров. “Евровидение” не настолько интересно, как об этом в России принято говорить на протяжении последних 20 лет, оно того не стоит совершенно. Конечно же, этот конкурс политизирован, как и любое международное событие, например, спортивные состязания. В последние годы он превратился просто в музыкальный праздник», — отметил историк музыки.