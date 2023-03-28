Продюсер Рудченко призвал к общественному порицанию Киркорова

Новости о короле российской эстрады Филиппе Киркорове не пропадают из СМИ. То он сделает пластическую операцию, то интервью даст, то закатит концерт в Дубае, то выступит в госпитале перед фронтовиками СВО. Двойственная позиция поп-короля в современных реалиях вызывает очень много вопросов — многие россияне призывают певца определиться и выбрать одну сторону.
Не секрет, что Филипп Киркоров буквально поклоняется Западу и западной культуре. Свободное от работы время он проводит в США, а точнее — в Майами, где он владеет роскошным дворцом. Киркоров старается поддерживать связь с представителями американского шоу-бизнеса, не пропустил недавнюю церемонию вручения «Грэмми», а самое главное — продолжает дружбу буквально со всеми сбежавшими из России артистами, позволяющими себе грубые антироссийские заявления.
При этом Филипп Киркоров не пропадает с российских телеэкранов и новостных заголовков. Он и член жюри в популярном музыкальном шоу на федеральном телеканале, на словах активно поддерживает проведение специальной военной операции, и саундтрек к фильму «Нюрнберг» записал. Однако россияне не верят в искренность действий Киркорова. Они отмечают, что Филипп не вызывает доверия и работает по принципу «и нашим, и вашим», зарабатывая деньги на всех фронтах — и на Западе, и на отечественной сцене.
Продюсер Павел Рудченко в комментарии для «Слово и Дело» отметил, что артист такого уровня несет ответственность перед народом своей страны, перед зрителями. Попытка усидеть на двух стульях едва ли закончится для Киркорова добром: чем чаще его имя появляется в заголовках, тем сильнее общественное порицание по отношению к нему.
«Филипп считает себя человеком мира. Он полагает, что у него нет границ. Соответственно, он себя так и ведет. Никакие события, происходящие в данный момент, его не тревожат. Он просто живет, как хочет. Мы неоднократно замечали его противоречивые действия. Сначала он что-то делал, потом отказывался от своих поступков. То он танцует на кресте, то извиняется. То же самое было с Крымом — это унизительное предложение прийти на его концерт раненым бойцам. Он живет своей легкой жизнью, живет напоказ. Это человек с определенным психотипом, такой нарцисс, который должен производить определенное впечатление», — отмечает в комментарии для «Слово и Дело» продюсер.