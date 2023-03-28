Продюсер Рудченко призвал к общественному порицанию Киркорова

«Филипп считает себя человеком мира. Он полагает, что у него нет границ. Соответственно, он себя так и ведет. Никакие события, происходящие в данный момент, его не тревожат. Он просто живет, как хочет. Мы неоднократно замечали его противоречивые действия. Сначала он что-то делал, потом отказывался от своих поступков. То он танцует на кресте, то извиняется. То же самое было с Крымом — это унизительное предложение прийти на его концерт раненым бойцам. Он живет своей легкой жизнью, живет напоказ. Это человек с определенным психотипом, такой нарцисс, который должен производить определенное впечатление», — отмечает в комментарии для «Слово и Дело» продюсер.