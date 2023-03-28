Дело Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили

Полицейские прекратили уголовное преследование в отношении певца Витаса, начатое из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, в ходе которого певец распылил газовый баллончик в лицо одного из посетителей. Как уточнили ТАСС во вторник в правоохранительных органах, дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью было прекращено в связи с примирением сторон.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено в связи с примирением сторон", - сказал собеседник агентства.

Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил ТАСС прекращение уголовного преследования в отношении Витаса, но отказался комментировать детали решения, принятого правоохранительными органами.

22 октября 2022 года мужчина заявил в полицию о том, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице певец Витас распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель обратился за медицинской помощью. По этому факту полиция начала проверку.

Как сообщали ТАСС в конце октября прошлого года в правоохранительных органах, в отношении Грачева было возбуждено уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде. Певцу инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного пунктом "в" второй части статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Эта статья предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.