Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке

В минувший понедельник, 27 марта, в кинотеатре Regency Village Theatre в Лос-Анджелесе представили фильм Air с участием Бена Аффлека. Актер пришел на премьеру ленты не один, а в компании своей жены Дженнифер Лопес. Лопес вышла в свет в платье в пол от Antonio Grimaldi с блестящим верхом и лаймовой юбкой. На Аффлеке были темно-синий костюм с двубортным пиджаком и брюками, голубая рубашка с галстуком и коричневые ботинки.