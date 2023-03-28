Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес поцеловала своего мужа, актера Бена Аффлека, на красной ковровой дорожке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В минувший понедельник, 27 марта, в кинотеатре Regency Village Theatre в Лос-Анджелесе представили фильм Air с участием Бена Аффлека. Актер пришел на премьеру ленты не один, а в компании своей жены Дженнифер Лопес. Лопес вышла в свет в платье в пол от Antonio Grimaldi с блестящим верхом и лаймовой юбкой. На Аффлеке были темно-синий костюм с двубортным пиджаком и брюками, голубая рубашка с галстуком и коричневые ботинки.
Супруги не скрывали чувств на публике и целовались, пока позировали фотографам.
Мероприятие также посетили Мэтт Деймон, Виола Дэвис, Джейсон Бейтман и другие актеры фильма Air, а также Адриана Лима и Андре Леммерс, ставшие родителями полгода назад.