Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Актер Элайджа Вуд признался, что год назад у него родился второй ребенок. Об этом пишет Page Six.

У звезды «Властелина колец» и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед родилась девочка. Это второй ребенок пары — у знаменитостей также есть старший сын Эван. Вуд рассказал о своей утренней рутине, которая обычно начинается с того, что его «3-летний сын и 14-месячная дочь» будят пару «довольно рано».

О рождении первого ребенка знаменитости также сообщили не сразу. Только в 2020 году во время выступления в «Поздней ночи с Сетом Мейерсом» Вуд признался, что впервые стал отцом. Тогда актер объяснил, что только близкие пары знали о рождении их сына.