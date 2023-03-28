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1 час назад

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Газета.Ruиещё 1

Актер Элайджа Вуд признался, что год назад у него родился второй ребенок. Об этом пишет Page Six.

Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У звезды «Властелина колец» и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед родилась девочка. Это второй ребенок пары — у знаменитостей также есть старший сын Эван. Вуд рассказал о своей утренней рутине, которая обычно начинается с того, что его «3-летний сын и 14-месячная дочь» будят пару «довольно рано».

О рождении первого ребенка знаменитости также сообщили не сразу. Только в 2020 году во время выступления в «Поздней ночи с Сетом Мейерсом» Вуд признался, что впервые стал отцом. Тогда актер объяснил, что только близкие пары знали о рождении их сына.

Вуд и Конгсвед подтвердили отношения в 2018 году после того, как пару заметили держащимися за руки в Пасадене, Калифорния. Тогда знаменитости спровоцировали слухи о тайной помолвке, однако официально так и не было объявлено об их свадьбе.

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