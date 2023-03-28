Блогерша Марина Балмашева родила второго ребенка от пасынка

Блогерша Марина Балмашева сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что родила второго ребенка.

Фото: marina_balmasheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) marina_balmasheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У звезды родился сын. Имя новорожденного она раскрывать не стала.

Балмашева призналась, что роды прошли тяжело: мальчик оказался обвит пуповиной, что грозило гибели ребенка в утробе.

«Как же я орала, пока не выпросила эпидуралку», — написала блогерша в соцсети.

37-летняя Балмашева вышла замуж за 22-летнего Владимира Шавырина в 2020 году. Супруг блогерши — сын ее бывшего мужа Алексея Шавырина. От нынешнего возлюбленного у Балмашевой также есть дочь Ольга. К тому же блогерша воспитывает пятерых приемных детей.

Ранее звезде ставили диагноз бесплодие из-за лишнего веса. Однако спустя некоторое время она все же смогла забеременеть естественным путем.