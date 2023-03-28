Дмитриенко признался, что "старался меньше врать" на шоу "Маска"

17-летний певец Ваня Дмитриенко в беседе с Teleprogramma.pro поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска».

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Для участия в шоу певец изменил голос и создал «пафосный» образ, противоположный своему характеру.

«Опасался выдать себя статикой, лишний раз пошевелиться, потянуть ноги, руки. По поводу интонаций: я просто старался говорить намного меньше и более умеренно. В вокальном плане была проведена невероятная работа», — поделился Дмитриенко.

Певец признался, что старался запутать членов жюри своим поведением и низким голосом. «Я старался меньше врать и на каждую свою ложь находил частицу правды», — объяснил он.

Артиста раскрыли в седьмом эпизоде четвертого сезона программы. Дмитриенко выступал в костюме Ворона. «Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось чего-то очень контрастного. Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моем очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось для меня самым трудным», — признался он.