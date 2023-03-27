Племянница Юрия Гагарина высказалась о "попсе", уехавшей из России

Племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова прокомментировала поведение артистов, уехавших из России и критикующих её. Тамара Дмитриевна Филатова - дочь сестры Юрия Алексеевича Зои, сотрудница Мемориального комплекса Гагарина.
Филатова напомнила о временах Великой Отечественной войны, когда артисты приезжали на передовую даже "в кузове грузовика". А на каждого уехавшего в России есть пять артистов-патриотов, убеждена она.
"У нас много замечательных патриотических песен. Вот их и надо давать в эфир - на ТВ, и на радио", - подчеркнула племянница героя.
"Посмотрите, сколько лет на экранах была "попса". А теперь многие из этих "звезд" уехали и хают Россию. Раньше они зарабатывали здесь миллионы, строили себе замки, а теперь плохо говорят о своей родной стране", - приводит слова Тамары Дмитриевны aif.ru.
Она отметила, что ни один рабочий и ни один крестьянин, несмотря на то, что им и не снились такие заработки, никогда не позволят себе подобного, ведь "они любят Россию, они со своей страной и в радости, и в горести".
Напомним, сегодня исполнилось 55 лет со дня гибели первого космонавта. Гагарин разбился во время тренировочного полета во Владимирской области.