В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
6 минут назад

Племянница Юрия Гагарина высказалась о "попсе", уехавшей из России

Российская Газета

Племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова прокомментировала поведение артистов, уехавших из России и критикующих её. Тамара Дмитриевна Филатова - дочь сестры Юрия Алексеевича Зои, сотрудница Мемориального комплекса Гагарина.

Племянница Юрия Гагарина высказалась о "попсе", уехавшей из России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Филатова напомнила о временах Великой Отечественной войны, когда артисты приезжали на передовую даже "в кузове грузовика". А на каждого уехавшего в России есть пять артистов-патриотов, убеждена она.

"У нас много замечательных патриотических песен. Вот их и надо давать в эфир - на ТВ, и на радио", - подчеркнула племянница героя.

"Посмотрите, сколько лет на экранах была "попса". А теперь многие из этих "звезд" уехали и хают Россию. Раньше они зарабатывали здесь миллионы, строили себе замки, а теперь плохо говорят о своей родной стране", - приводит слова Тамары Дмитриевны aif.ru.

Она отметила, что ни один рабочий и ни один крестьянин, несмотря на то, что им и не снились такие заработки, никогда не позволят себе подобного, ведь "они любят Россию, они со своей страной и в радости, и в горести".

Напомним, сегодня исполнилось 55 лет со дня гибели первого космонавта. Гагарин разбился во время тренировочного полета во Владимирской области.

Шоу-бизнес,Юрий Гагарин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий