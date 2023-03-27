Племянница Юрия Гагарина высказалась о "попсе", уехавшей из России

Филатова напомнила о временах Великой Отечественной войны, когда артисты приезжали на передовую даже "в кузове грузовика". А на каждого уехавшего в России есть пять артистов-патриотов, убеждена она.

"У нас много замечательных патриотических песен. Вот их и надо давать в эфир - на ТВ, и на радио", - подчеркнула племянница героя.

"Посмотрите, сколько лет на экранах была "попса". А теперь многие из этих "звезд" уехали и хают Россию. Раньше они зарабатывали здесь миллионы, строили себе замки, а теперь плохо говорят о своей родной стране", - приводит слова Тамары Дмитриевны aif.ru.

Она отметила, что ни один рабочий и ни один крестьянин, несмотря на то, что им и не снились такие заработки, никогда не позволят себе подобного, ведь "они любят Россию, они со своей страной и в радости, и в горести".