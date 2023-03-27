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1 час назад

Иван Ургант анонсировал концерт вместе с «Би-2» в Турции

Слово и Дело

Ведущий Иван Ургант вышел на связь с поклонниками и сообщил о грядущем концерте. Артист, выступающий под псевдонимом Гриша Ургант, станет приглашенным исполнителем на фестивале рок-группы «Би-2» в Турции.

Иван Ургант анонсировал концерт вместе с «Би-2» в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант анонсировал концерт на странице во «ВКонтакте». Фестиваль «Каникулы с «Би-2» пройдет с 19 по 23 апреля на берегу Средиземного моря. Сам Ургант, который стал специальным гостем, выступит 20 апреля.

Сольное выступление артиста в России несколько раз переносилось. В начале года он сообщил об отмене концерта в Москве. По словам Урганта, случившееся стало для него неожиданностью.

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После начала спецоперации на Украине телеведущий не поддержал родину, из-за чего столкнулся с волной хейта. Ургант долгое время отмалчивался и не комментировал новости о своем отъезде. Позже в соцсетях он стал делиться кадрами, которые подтверждали его местонахождение в Москве.

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