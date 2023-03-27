Блогера Nekoglai (настоящее имя — Николай Лебедев) потребовали депортировать с Украины. Как сообщает «Абзац», причиной стало видео, на котором он в форме украинского солдата исполнил танец, похожий на лезгинку.

На опубликованных в сети кадрах блогер танцует на фоне герба Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подобный поступок украинцы сочли насмешкой, из-за чего потребовали выслать его из страны.

Напомним, что в ноябре 2022 года Nekoglai задержали в Москве после публикации пародии на видео, в котором российский военный откидывает из окопа гранаты, сброшенные на него с дрона. Его оштрафовали, а после принудительно выдворили на территорию Молдавии, гражданином которой Лебедев является.