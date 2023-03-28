Влюбиться в 90: самые романтичные истории пожилых богачей
«Комсомольская правда» собрала истории любви самых пожилых миллиардеров мира. В подборку вошли экс-глава «Формулы-1», Джордж Сорос и египетский бизнесмен, за которого вышла замуж бывшая девушка Егора Крида.
Последняя любовь Руперта Мердока
92-летний американский медиамагнат Руперт Мердок собирается жениться в пятый раз - на 66-летней владелице винного бизнеса Лесли Смит (в прошлом - капеллане полиции Сан-Франциско).
«Я боялся влюбиться, ведь знал, что это в последний раз», - рассказывал Мердок о своей встречи с Лесли.
Невеста миллиардера в течение 14 последних лет была одинока - она не хотела начинать новые отношения после смерти мужа, кантри-исполнителя Честера Смита, но Мердок ее переубедил. Их свадьба должна состояться в конце лета 2023 года.
Ребенок в 90
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун стал отцом в 90 лет, сына ему родила третья жена, 44-летняя на тот момент Фабиана Флози. Пара вместе с 2012 года. Экклстоун рассказывал, что ребенок был зачат естественным путем.
Мальчик по имени Эйс стал четвертым ребенком для Экклстоуна и первым - для его супруги Фабианы. Старшей дочери Экклстоуна Деборе 67 лет, благодаря ее семье бизнесмен стал прадедушкой. Самому миллиардеру сейчас 92 года.
Необычный выбор Сороса
Американский финансист Джордж Сорос в 2013 году женился на Тамико Болтон: тогда ему было 83 года, а ей - 44. Сейчас Соросу 92 года и пара по-прежнему вместе.
«КП» отмечает, что Тамико - женщина «не в стиле» Сороса. До нее он встречался с молодыми актрисами и моделями, к примеру, с 28-летней бразильянкой Адрианой Феррейрой.
У Болтон не модельная внешность, также она обладательница степени магистра в сфере бизнеса и диплома фармацевта.
Разница в 50 лет - не помеха для Берлускони
В марте 2022 года бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (85-летний на тот момент) женился на 32-летней депутатке итальянского парламента Марте Фашина. Она стала его второй официальной супругой.
Разница в возрасте между супругами составила более 50 лет. У Берлускони были молодые подруги и до Марты - в 2011 году у него начался роман с 26-летней моделью Франческой Паскале, а продлились их отношения до 2020 года.
Юная украинка Ларри Эллисона
78-летний американский бизнесмен, сооснователь корпорации Oracle (производитель программного обеспечения) Ларри Эллисон был трижды женат, а сейчас он встречается с 31-летней уроженкой Украины, актрисой Никитой Кан. Вместе они уже более десяти.
«КП» отмечает, что их роман начался с предложения Эллисона подарить Никите машину.
Восточная сказка бывшей Егора Крида
Молдавская звезда Playboy Ксения Дели встречалась с российским певцом Егором Кридом, но вышла замуж за египетского бизнесмена Осаму Фати Рабаха аль-Шарифа, владельца девелоперского и логистического холдинга Aamiral Hildings Limited.
Сейчас модели 33 года, а ее мужу - почти 70. У супругов есть четырехлетняя дочь.
«КП» отмечает, что Аль-Шариф поддерживает жену в стремлении развивать собственную карьеру - к примеру, он не был против ее съемок в клипе Джастина Бибера.