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Анастасия Волочкова заявила, что они с Джигурдой находятся "в одном творческом экстазе"

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с "ФАН" отметила, что они с актером Никитой Джигурдой вместе пребывают "в творческом экстазе".

Волочкова заявила, что они с Джигурдой находятся "в одном творческом экстазе"
© Газета.Ru

"Мы познакомились 20 лет назад и дружим до сих пор. Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут", - заверила Волочкова.

Волочкова назвала артиста своим другом и заверила, что гордится его участием в своих проектах. Балерина подчеркнула, что планирует принять участие в праздновании дня рождения Джигурды. Однако, по словам танцовщицы, она пока не знает, где будет проходить торжество.

"Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так же 19 января я прилетела с Мальдив, и 20 числа на моем дне рождения были все, и Никита был в первых рядах. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним", - резюмировала Волочкова.

Ранее Волочкова призналась, что столкнулась с депрессией из-за отмены концертов.

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