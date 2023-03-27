Киркоров рассказал, как провалил экзамен в ГИТИС

Певец Филипп Киркоров в эфире программы "Однажды" на НТВ признался, что провалил экзамен в ГИТИС.
"Почему-то посчитали, что я не был достаточно подготовлен вокально. Хотя, я думаю, это справедливо. Свою басню я прочитал так, что все хохотали. Что-то станцевал. Но по вокалу я не дотянул", - вспоминает артист.
Он пытался поступить в отделение музыкальной комедии, однако впоследствии обучался в Российской академию музыки имени Гнесиных. Киркоров признался, что попал в Гнесинку случайно. Он рассказал, что преподавательница Маргарита Ланда отметила его сходство с певцом Сергеем Захаровым.
"Маргарита Иосифовна сказала: "Этого мальчика я забираю. Я из него сделаю суперпевца, это будет суперзвезда". И четыре года она меня учила петь", - поделился Киркоров.
По словам артиста, на тот момент он обладал "средними данными". Однако он сумел окончить Гнесинку с отличием, сдав все экзамены.
Ранее Филипп Киркоров высказался по поводу вокальных данных Тимати. Он заявил, что никогда не считал рэпера певцом.