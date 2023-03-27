Екатерина Климова рассказала о болезненном разрыве с Петренко

Актриса Екатерина Климова рассказала, как ей удалось пережить разрыв с экс-супругом Алексеем Петренко. По словам артистки, расставание ей далось очень тяжело.
В беседе с Надеждой Стрелец Екатерина Климова рассказала, что они с бывшим мужем стараются поддерживать цивилизованные отношения. Главной темой в общении остается воспитание детей. По словам Климовой, иногда возникают трудности, но бывшие супруги восстанавливают контакты из-за общих интересов. Самым трудным было расставание и развод.
«Наши отношения показали для меня, какая я сильная, что я могу пережить и такое. Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить», — призналась Климова.
Что касается воспитания детей, то она отмечает, что не вправе оценивать своих бывших мужей, так как сама не всегда является хорошей матерью, ведь она не может уделять детям достаточно внимания из-за загруженности. Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Елизавета Хорошилова родилась в браке с первым супругом, ювелиром Ильей Хорошиловым. От Игоря Петренко Климова воспитывает двух сыновей: Матвея и Корнея. Дочку Беллу актриса родила от третьего мужа Геллы Месхи.