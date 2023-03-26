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45 минут назад

Климова высказалась о харрасменте

Ирина Лебедева

Екатерина Климова в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец рассказала о домогательствах в киноиндустрии, попутно вспомнив историю с Харви Вайнштейном, голливудским продюсером, осужденным за сексуальное насилие.

Климова высказалась о харрасменте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что у нее был личный опыт, когда она столкнулась с харрасментом.

«Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три… Мне в тот момент казалось, что жизнь моя закончена и карьера, меня никогда больше не будут снимать. Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?»

Климова осудила актрис, которые получили роль через постель после домогательств режиссеров, а потом обвинили тех в домогательствах, - пишет СтарХит.

«Каждый человек - сам кузнец своего счастья. "Ты не получишь роль, если мне не дашь?" У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», -заявила звезда.

После развода с Игорем Петренко Екатерина Климова одна воспитывает двоих сыновей, Корнея и Матвея. Актер редко встречается с наследниками, а долгое время за ним числился и финансовый долг детям. Экс-супруга подала в суд, чтобы заставить Петренко выплатить задолженность в размере 6 миллионов рублей на содержание сыновей.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Харви Вайнштейн,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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