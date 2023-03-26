Климова высказалась о харрасменте

«Думаете, я не проходила все эти ситуации? У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три… Мне в тот момент казалось, что жизнь моя закончена и карьера, меня никогда больше не будут снимать. Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?»