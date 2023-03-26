Стало известно, сколько заработал Познер на своем ресторане

Стало известно, сколько заработал Познер на ресторанной деятельности
Телеведущий вместе с братом Павлом (скончавшимся в 2016 году) еще 20 лет назад открыл ресторан «Жеральдин», названный так в честь матери-француженки Жеральдин Люттен.Ресторан принес Владимиру Познеру в 2022 году 29 миллионов чистой прибыли.
Заведение находится в центре Москвы на Остоженке. В начале «нулевых» брат Владимира, востоковед и доктор наук Павел Познер остался практически без средств к существованию, и тогда родилась идея об открытии точки общественного питания. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«У меня были рабочие отношения с мэром Лужковым. Я к нему пришел, он распорядился - и вот нам выделили помещение под ресторан. Дальше им занимался только брат - у меня на "Жеральдин" абсолютно не было времени», - рассказал именитый журналист.
После смерти Павла Познера «Жеральдин» взял под свое управление известный ресторатор Александр Раппопорт.
В марте прошлого года Познер рассказал, почему его авторская программа исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам телеведущего, причиной выступил тот факт, что Первый канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.