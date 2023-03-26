Стало известно, сколько заработал Познер на своем ресторане

Телеведущий вместе с братом Павлом (скончавшимся в 2016 году) еще 20 лет назад открыл ресторан «Жеральдин», названный так в честь матери-француженки Жеральдин Люттен.Ресторан принес Владимиру Познеру в 2022 году 29 миллионов чистой прибыли.

Заведение находится в центре Москвы на Остоженке. В начале «нулевых» брат Владимира, востоковед и доктор наук Павел Познер остался практически без средств к существованию, и тогда родилась идея об открытии точки общественного питания. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«У меня были рабочие отношения с мэром Лужковым. Я к нему пришел, он распорядился - и вот нам выделили помещение под ресторан. Дальше им занимался только брат - у меня на "Жеральдин" абсолютно не было времени», - рассказал именитый журналист.

После смерти Павла Познера «Жеральдин» взял под свое управление известный ресторатор Александр Раппопорт.