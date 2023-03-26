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24 минуты назад

Ани Лорак прервала молчание о ситуации на Украине

Газета.Ru

Певица Ани Лорак опубликовала большой пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказала свою позицию относительно событий на Украине. По словам артистки, она никогда не поддерживала никакие формы насилия, отметив при этом, что она «музыкант, а не политик».

Ани Лорак прервала молчание о ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как вы знаете, я — украинская певица, и горжусь своим наследием и культурой. <...> Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», — написала она.

Артистка заявила, что переезду из Украины в Россию поспособствовал «ультиматум правительства ее собственной страны», несмотря на это родина остается «всегда в ее сердце».

По словам Лорак, она понимает обрушившуюся на нее критику, связанную с тем, что артистка не занимает ни одну из сторон конфликта, а также продолжает выступать в России:

«Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я — музыкант, а не политик, и моя цель — делиться музыкой с аудиторией по всему миру.»

Ранее мэр Краснодара Наумов заявил о неизбежности отмены концерта Ани Лорак из-за позиции по СВО.

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