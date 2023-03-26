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1 час назад

Вдова Горшенева недовольна сериалом о группе «Король и Шут»

Ирина Лебедева

Ольга Горшенева заявила, что выход сериала стал неприятной неожиданностью для ее семьи.

Вдова Горшенева недовольна сериалом о группе «Король и Шут»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неверно расставлены акценты», - написала вдова музыканта.

Ольга считает, что фильм порочит память музыканта. Горшенева написала, что лидера «Короля и Шута» «сделали антагонистом» и «специально гиперболизировали слабости». Вдова артиста констатировала, что, когда она давала добро на сериал, речь шла совсем о другом раскладе, - информирует «Московский Комсомолец».

«С тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», - резюмировала Горшенина.

В ночь с 18 на 19 июля 2013 года Михаила Горшенева (Горшка) не стало. Он умер в своем доме по адресу Озерковский проспект, дом 5, где жил вместе с женой и двумя дочками. Причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, к которым он вернулся после долгого перерыва.

Шоу-бизнес,Михаил Горшенев,
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