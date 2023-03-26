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36 минут назад

Бабкина разрыдалась на съемках шоу

Ирина Лебедева

Во время съемок шоу «Страна талантов» на НТВ Надежда Бабкина не смогла сдержать слез. Причиной взрыва эмоций у певицы стало выступление коллектива из Астрахани.

Бабкина разрыдалась на съемках шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Надежда Бабкина рассказала, что их песни заставили ее вспомнить свое детство, как она росла в Астраханской области.

"Знаете, аж комок в горле", – сказала она.

По ее словам, хор блестяще представил ее малую родину на телевизионном проекте. Бабкина попросила артистов исполнить песню «Тополя», с которой началась ее карьера в Москве. Во время исполнения композиции она расплакалась, - пишет utro.ru.

Потом вырезать этот фрагмент не стали, выпустив все в финальный монтаж.

Ранее 32-летний пиар-директор театра "Русская песня" Сергей Рябов отреагировал на слухи о романе с Надеждой Бабкиной.

Шоу-бизнес,Сергей Рябов,Надежда Бабкина,
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