Отдых Семенович завершился неприятностью

Анна Семенович восстанавливала силы на Мальдивских островах. Певица активно общалась с подписчиками в социальных сетях, выкладывая свои фотографии в разных купальниках. При этом сразу ставила на место тех, кто пытался критиковать ее фигуру за излишнюю пышность.
«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто судья, который говорит, сколько надо весить женщинам? Я ценю себя и уважаю, чего и всем советую!» - заявляла она.
Как пишут 7days.ru, отдых певицы завершился неприятностью. Когда Анна вернулась в Москву, то обнаружила, что из багажа пропали все ее купальники. При том, что у звезды нестандартная фигура и пляжные костюмы шились на заказ, это серьезная потеря.
Бывшая коллега Анны по коллективу «Блестящие» Ольга Орлова пошутила, что у фетишистов «будет романтический вечер» с купальниками Семенович.