Отдых Семенович завершился неприятностью

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто судья, который говорит, сколько надо весить женщинам? Я ценю себя и уважаю, чего и всем советую!» - заявляла она.