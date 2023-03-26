В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Отдых Семенович завершился неприятностью

Ирина Лебедева

Анна Семенович восстанавливала силы на Мальдивских островах. Певица активно общалась с подписчиками в социальных сетях, выкладывая свои фотографии в разных купальниках. При этом сразу ставила на место тех, кто пытался критиковать ее фигуру за излишнюю пышность.

Отдых Семенович завершился неприятностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов. Хотя кто сказал, что лишние? Кто судья, который говорит, сколько надо весить женщинам? Я ценю себя и уважаю, чего и всем советую!» - заявляла она.

Как пишут 7days.ru, отдых певицы завершился неприятностью. Когда Анна вернулась в Москву, то обнаружила, что из багажа пропали все ее купальники. При том, что у звезды нестандартная фигура и пляжные костюмы шились на заказ, это серьезная потеря.

Бывшая коллега Анны по коллективу «Блестящие» Ольга Орлова пошутила, что у фетишистов «будет романтический вечер» с купальниками Семенович.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий