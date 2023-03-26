Суд обязал Эппле вернуть долги

Более десяти лет назад Капитолина Полянская одолжила Жанне Эппле почти двести тысяч евро на покупку квартиры и ремонт жилплощади. Передача денег была оформлена распиской.

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Первое время Жанна выплачивала по 30 тысяч рублей ежемесячно. Потом разразилась эпидемия коронавируса. Регулярные платежи прекратились.

«Я входила в положение, поэтому эти два года Жанна платила по мере возможности, там несколько платежей в год. Я предложила пойти к нотариусу написать новую расписку на ту сумму, которую она должна», — рассказала Полянская.

Как сообщает 5 Канал, Эппле решила перевести дела в иную плоскость. Она отправила на переговоры с бывшей подругой крепкого мужчину.

После этого Полянская подала в суд. И тот обязал Эппле выплатить экс-подруге долг в 109 тысяч евро, что в рублях составляет почти девять миллионов.

Сама Жанна комментировать ситуацию не стала.

«Неприятно, но все будет хорошо», — сказала она.