Гагарина ответила на вопрос о поддержании красоты и стройности

Полина Гагарина всегда держит себя в хорошей физической форме. Порой поклонники даже советуют ей немного поправиться, – по словам певицы, ее минимальный вес был 48 килограммов.

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На вопросы подписчиков о том, что помогает не набирать лишние килограммы, Полина ответила – волшебный ключ к похудению дает любовь к себе.

«Каждый день училась чувствовать, что я на самом деле хочу, как могу дать себе лучшее», — сказала звезда.

Также для достижения результата следует забыть про лень, - пишет moslenta.ru. Гагарина всегда находит время для спортивных тренировок и занятий танцами. Она видит результат, и это добавляет ей интереса физической культуре.