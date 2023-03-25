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38 минут назад

Гагарина ответила на вопрос о поддержании красоты и стройности

Ирина Лебедева

Полина Гагарина всегда держит себя в хорошей физической форме. Порой поклонники даже советуют ей немного поправиться, – по словам певицы, ее минимальный вес был 48 килограммов.

Гагарина ответила на вопрос о поддержании красоты и стройности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопросы подписчиков о том, что помогает не набирать лишние килограммы, Полина ответила – волшебный ключ к похудению дает любовь к себе.

«Каждый день училась чувствовать, что я на самом деле хочу, как могу дать себе лучшее», — сказала звезда.

Также для достижения результата следует забыть про лень, - пишет moslenta.ru. Гагарина всегда находит время для спортивных тренировок и занятий танцами. Она видит результат, и это добавляет ей интереса физической культуре.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем участии в телешоу «Фабрика звезд». По признанию Гагариной, она стала участницей проекта «по блату» – она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища, когда педагог по вокалу, которая была знакома с Максом Фадеевым, предложила Полине принять участие в шоу.

Шоу-бизнес,Макс Фадеев,Полина Гагарина,
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