Гагарина ответила на вопрос о поддержании красоты и стройности

Полина Гагарина всегда держит себя в хорошей физической форме. Порой поклонники даже советуют ей немного поправиться, – по словам певицы, ее минимальный вес был 48 килограммов.
На вопросы подписчиков о том, что помогает не набирать лишние килограммы, Полина ответила – волшебный ключ к похудению дает любовь к себе.
«Каждый день училась чувствовать, что я на самом деле хочу, как могу дать себе лучшее», — сказала звезда.
Также для достижения результата следует забыть про лень, - пишет moslenta.ru. Гагарина всегда находит время для спортивных тренировок и занятий танцами. Она видит результат, и это добавляет ей интереса физической культуре.
Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем участии в телешоу «Фабрика звезд». По признанию Гагариной, она стала участницей проекта «по блату» – она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища, когда педагог по вокалу, которая была знакома с Максом Фадеевым, предложила Полине принять участие в шоу.