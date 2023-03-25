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22 минуты назад

«Жизнь надо мной издевается»: Валю Карнавал одолели болезни

Ирина Лебедева

Валя Карнавал в микроблоге пожаловалась своим подписчикам на здоровье. 21-летня певица устала болеть, - пишет teleprogramma.pro.

«Жизнь надо мной издевается»: Валю Карнавал одолели болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я просто отказываюсь так существовать, это ненормально. За эти два месяца чего только не было, я на всех «аттракционах» покаталась. У меня температура +40 была, роллами отравилась, герпес вылез. А сейчас достался просто джекпот! У меня вылез зуб мудрости, который мне толкает всю нижнюю челюсть! Я не могу есть, не могу спать, и, предположительно, врач говорит, что я не могу выздороветь, потому что зуб мудрости, когда лезет, очень сильно сажает иммунитет», - возмутилась звезда.

Она показала себя подписчикам – щека опухла, вид совершенно больной. Случившееся сподвигло певицу на философские размышления о жизненных ценностях.

«Мне кажется, я повзрослела на целую жизнь. У меня каждый день квест: я постоянно переживаю какую-то боль. Моя жизнь надо мной издевается. Ребята, если у вас ничего сейчас не болит – ни живот, ни голова, температуры нет – значит, вы самый счастливый человек, просто наслаждайтесь тем, что у вас ничего не болит», резюмировала Валя.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лариса Долина пригласила выступить дуэтом популярную российскую блогершу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после ссоры, которая произошла между ними в 2021 году.

Шоу-бизнес,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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