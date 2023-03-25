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57 минут назад

Лолита дала рецепт мгновенного похудения

Ирина Лебедева

Лолита в очередной раз продемонстрировала отсутствие комплексов. Певица показала, как она выглядит без фильтров и фотошопа.

Как объяснила звезда в своем микроблоге, она поутру зашла в ванную комнату и увидела свисающие бока. Пожалуй, певица слегка слукавила, поскольку в последнее время она сильно похудела и выглядит прекрасно, но маленькие складки на талии все же нашлись. Лолита показала проверенный способ, как их убрать – просто подтянуть спортивные брюки чуть повыше.

Ранее Лолита рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя.

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.

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