Лолита дала рецепт мгновенного похудения

Лолита в очередной раз продемонстрировала отсутствие комплексов. Певица показала, как она выглядит без фильтров и фотошопа.

Как объяснила звезда в своем микроблоге, она поутру зашла в ванную комнату и увидела свисающие бока. Пожалуй, певица слегка слукавила, поскольку в последнее время она сильно похудела и выглядит прекрасно, но маленькие складки на талии все же нашлись. Лолита показала проверенный способ, как их убрать – просто подтянуть спортивные брюки чуть повыше.

Ранее Лолита рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя.