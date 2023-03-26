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1 час назад

Mash: Джиган продает дом в Подмосковье за 200 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Рэпер Джиган выставил на продажу дом в Подмосковье за 200 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Джиган продает дом в Подмосковье за 200 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Джиган продает трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке «Шато соверен». В доме есть кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, около 10 комнат, несколько гардеробов, постирочная и 7 санузлов.

На территории жилья находятся бассейн, несколько беседок, зона барбекю и детская площадка.

Ранее жена Джигана Оксана Самойлова сообщила, что больше не живет с рэпером. Модель не стала объяснять, что случилось, потому что это «не только ее история». Однако жена артиста отметила, что певец часто видится с детьми. Из-за этого появились слухи о разводе звезд.

Сам Джиган ответил, что находится вдали от жены из-за записи нового альбома. Артист объяснил, что шумный процесс может мешать супруге и детям.

Позже певец ЮрКисс рассказал о «новом этапе» жизни Джигана на фоне слухов о его разводе.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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