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1 час назад

Гагариной посоветовали никогда не исполнять оперные арии

Ирина Лебедева

В очередном сезоне шоу «Голос» на Первом Канале сейчас время слепых прослушиваний. Одна из конкурсантов Илона Красникова исполнила арию «Я думаю о тебе, любовь моя».

Гагариной посоветовали никогда не исполнять оперные арии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полина Гагарина вспомнила, как она участвовала в музыкальном проекте Первого канала «Призрак оперы». Гагарина исполняла оперу Джузеппе Верди, но Любови Казарновской выступление Полины не понравилось. Оперная дива раскритиковала ее номер.Об этом пишет портал nation-news.ru.

«Прекрасно, Полиночка, в вас точно что-то есть. Но запомните: никогда не пойте больше Верди". И с тех пор мне обломали крылья», — призналась певица

Певица Полина Гагарина рассказала о своем участии в телешоу «Фабрика звезд». По признанию Гагариной, она стала участницей проекта «по блату» – она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища, когда педагог по вокалу, которая была знакома с Максом Фадеевым, предложила Полине принять участие в шоу.

Шоу-бизнес,Макс Фадеев,Любовь Казарновская,Джузеппе Верди,Полина Гагарина,Первый канал,
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