Гагариной посоветовали никогда не исполнять оперные арии

В очередном сезоне шоу «Голос» на Первом Канале сейчас время слепых прослушиваний. Одна из конкурсантов Илона Красникова исполнила арию «Я думаю о тебе, любовь моя».
Полина Гагарина вспомнила, как она участвовала в музыкальном проекте Первого канала «Призрак оперы». Гагарина исполняла оперу Джузеппе Верди, но Любови Казарновской выступление Полины не понравилось. Оперная дива раскритиковала ее номер.Об этом пишет портал nation-news.ru.
«Прекрасно, Полиночка, в вас точно что-то есть. Но запомните: никогда не пойте больше Верди". И с тех пор мне обломали крылья», — призналась певица
Певица Полина Гагарина рассказала о своем участии в телешоу «Фабрика звезд». По признанию Гагариной, она стала участницей проекта «по блату» – она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища, когда педагог по вокалу, которая была знакома с Максом Фадеевым, предложила Полине принять участие в шоу.