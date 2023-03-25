Гагариной посоветовали никогда не исполнять оперные арии

В очередном сезоне шоу «Голос» на Первом Канале сейчас время слепых прослушиваний. Одна из конкурсантов Илона Красникова исполнила арию «Я думаю о тебе, любовь моя».

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Полина Гагарина вспомнила, как она участвовала в музыкальном проекте Первого канала «Призрак оперы». Гагарина исполняла оперу Джузеппе Верди, но Любови Казарновской выступление Полины не понравилось. Оперная дива раскритиковала ее номер.Об этом пишет портал nation-news.ru.

«Прекрасно, Полиночка, в вас точно что-то есть. Но запомните: никогда не пойте больше Верди". И с тех пор мне обломали крылья», — призналась певица