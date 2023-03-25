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27 минут назад

Якубовича обвинили в неуважении к зрителям

Ирина Лебедева

Леонид Якубович уже несколько десятилетий является бессменным ведущим программы «Шоу чудес». Шоумен никогда за словом в карман не лез и отличался колким юмором, но в последнее время его шутки уже стали походить на откровенные оскорбления.

Якубовича обвинили в неуважении к зрителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно Якубович попал в скандал, оскорбив гостей из Камчатского региона, которые привезли ему подарок.

«Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», - высказался телеведущий

Как пишет издание utro.ru, россияне на форуме «Отзывы» требуют у руководства «Первого канала» обратить внимание на неадекватное Леонида Якубовича.

В 2020 году «Полю чудес» исполнилось 30 лет в эфире российского ТВ. Якубович ведет его 25 лет. Шоу запомнилось в том числе и большим количеством скандалов.

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,Первый канал,
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