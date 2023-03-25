Успенская дала дочери совет касательно замужества

«Для меня муж – это потеря моей жизни, карьеры и всего на свете. Ни один из мужей не сделал ничего, кроме того, что тянул меня назад. Каждый пытался мою деятельность подавить и прочее, прочее. Ко мне по поводу мужей можете даже не обращаться. Для меня мужчины - это враги моего творчества и меня самой», - эмоционально высказалась звезда.