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4 минуты назад

Успенская не советует дочери выходить замуж

Ирина Лебедева

Любовь Успенская четыре раза выходила замуж. И все свои браки она считает несчастливыми. Более того, она не советует строить семью и своей единственной дочери Татьяне. Свое мнение королева российского шансона озвучила в разговоре с журналистами «Московского Комсомольца».

Успенская дала дочери совет касательно замужества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня муж – это потеря моей жизни, карьеры и всего на свете. Ни один из мужей не сделал ничего, кроме того, что тянул меня назад. Каждый пытался мою деятельность подавить и прочее, прочее. Ко мне по поводу мужей можете даже не обращаться. Для меня мужчины - это враги моего творчества и меня самой», - эмоционально высказалась звезда.

Родить ребенка дочери Любовь Залманов советует от донора. Так, по ее убеждению, Татьяна сможет обезопасить будущее свое и наследника.

«Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь… Мужчины же - они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее. У меня не было еще ни одной подруги, которая бы не прошла через этот страшный ад», - призналась певица.

Актер Оскар Кучера признался, что до сих пор испытывает стыд за один из выпусков программы «Звезды сошлись»., в рамках которого обсуждали дочь Любови Успенской. Оскар рассказал, что он вместе с Кудрявцевой был введен в заблуждение и до сих пор испытывает стыд из-за случившегося

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Оскар Кучера,
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