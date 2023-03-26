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26 минут назад

"У меня всё отняли": Лайма Вайкуле призналась, что ей страшно потерять русский язык

Российская Газетаиещё 4

Латвийская певица Лайма Вайкуле, создавшая себе имя в СССР, после начала СВО успела отметиться несколькими скандальными высказываниями.

Вайкуле оправдалась за исполнение песен на русском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, она заявляла, что ноги её в России не будет, а также эпатировала общественность утверждением, что вместе с Аллой Пугачёвой "содержала весь Советский Союз".

Сейчас певица слегка поостыла, и это отчасти может быть связано с тем, что за пределами России она пользуется не такой уж большой популярностью - об этом свидетельствуют не самые заполненные залы, в частности, в Израиле.

В рамках латвийского русскоязычного YouTube-шо "И грянул Грэм" артистка выразила опасение, что ей в какой-то момент стало страшно, что она не больше сможет петь по-русски. Но потом знакомые с Украины убедили её в том, что язык ни при чём.

Сейчас исполнительница хита "Вернисаж" решила объяснить поклонникам, почему поступила именно так. Она уточнила, в тот момент ее захлестнули эмоции. Вайкуле отказалась от концертов и выступлений в городах нашей необъятной родины, на которых зарабатывала десятилетиями.

"И понемногу-понемногу я поняла: при чем здесь язык? Не хватало, чтобы ещё отняли сам русский. У меня всё отняли, не хватало, чтобы отняли ещё и русский язык", - сказала Вайкуле.

Кстати, певицу критиковали на родине за использование русского языка и намного раньше - в частности, один из таких скандалов прогремел в 2019 году.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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