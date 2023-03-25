Дочь Пригожина устроилась работать в такси

Даная Пригожина сообщила, что вышла работать таксистом. Дело в том, что ее супруг неудачно упал и получил травму, после которой пришлось делать операцию и взять больничный лист. Чтобы поддержать семью, девушка пошла на работу, - пишет СтарХит
«Сейчас я активно работаю в такси. Это временная мера, пока муж реабилитируется. Муж упал, получил ушибы, ему зашивали подбородок. Также получил небольшое сотрясение. Сейчас идет на поправку. Он собирался на работу, но я настояла, чтобы остался дома. Здоровье важнее всего! Я решила выйти сама, мне так спокойнее, да и пустых карманов не будет», — написала в микроблоге Даная.
Некоторые подписчики начали осуждать дочь продюсера и писать, что она посадила супруга себе на шею. Даная резко ответила злопыхателям.
«В подработке нет ничего страшного! Я взрослый человек, а меня никто не обязан содержать!»
Недавно дочери продюсера Иосифа Пригожина от первого брака модели plus-size Данае Пригожиной исполнилось 26 лет.