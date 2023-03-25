Дочь Пригожина устроилась работать в такси

«Сейчас я активно работаю в такси. Это временная мера, пока муж реабилитируется. Муж упал, получил ушибы, ему зашивали подбородок. Также получил небольшое сотрясение. Сейчас идет на поправку. Он собирался на работу, но я настояла, чтобы остался дома. Здоровье важнее всего! Я решила выйти сама, мне так спокойнее, да и пустых карманов не будет», — написала в микроблоге Даная.