Отец покойного Децла назвал имя «убийцы» своего сына

Популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни четыре года назад. Музыкант умер от сердечного приступа во время гастролей. Родные Кирилла до сих пор выясняют, что поспособствовало его внезапной смерти.
Отец рэпера, продюсер Александр Толмацкий считает, что к трагическому событию причастна его невестка Юлия Киселева. По словам родителя, после новости о смерти Кирилла девушка первым делом полностью почистила все переписки на телефоне и компьютере.
«Забрала и постирала оттуда всю переписку. У меня она есть. Я считаю, что Юля его убила. Она и только она виновна в его смерти», — сказал Александр в программе «Антонимы».
Кроме того, продолжил продюсер, в квартире Децла он нашел тетрадку, исписанную мелким почерком каким-то заклинаниями. По словам Александра, записи были сделаны рукой Юлии.