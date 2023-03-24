Шевчук прокомментировал отмену концертов ДДТ

Музыкант Юрий Шевчук сообщил, что отмена концертов группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге произошла не по вине музыкантов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что группа готова к выступлению.

Концерт перенесен не по нашей вине. Мы готовы. <...> Добра вам и мира! — сказал Шевчук.

24 марта группа ДДТ сообщила, что концерты в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 27 мая и 17 июня, перенесены на неопределенный срок по не зависящим от коллектива и организаторов причинам. Ранее также были отложены выступления рок-группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

На официальном сайте музыкального коллектива сообщается, что все приобретенные билеты будут действительны, но зрители могут в любое время обратиться за возвратом денежных средств.