В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

«Не по нашей вине»: Шевчук прокомментировал отмену концертов ДДТ

1

Музыкант Юрий Шевчук сообщил, что отмена концертов группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге произошла не по вине музыкантов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что группа готова к выступлению.

Шевчук прокомментировал отмену концертов ДДТ
© globallookpress.com

Концерт перенесен не по нашей вине. Мы готовы. <...> Добра вам и мира! — сказал Шевчук.

24 марта группа ДДТ сообщила, что концерты в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 27 мая и 17 июня, перенесены на неопределенный срок по не зависящим от коллектива и организаторов причинам. Ранее также были отложены выступления рок-группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

На официальном сайте музыкального коллектива сообщается, что все приобретенные билеты будут действительны, но зрители могут в любое время обратиться за возвратом денежных средств.

В июле 2022 года Шевчук заявил, что концерты ДДТ в стране «запретили» после того, как на него завели административное дело о дискредитации российской армии. В этой связи суд Уфы оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий