Лобода рассказала о таинственном возлюбленном из Европы

Певица Светлана Лобода призналась, что у ее таинственного возлюбленного из Европы стало меньше денег и теперь он «не такой богатый». Ее слова приводит StarHit.

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«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит», — сказала Лобода.

Она отметила, что у них «есть очень четкое разделение», которое заключается в запрете брать у возлюбленного деньги на карьеру, на нее она зарабатывает сама. При этом на все остальное она может смело у него просить.

«Но я жуткая транжира», — добавила певица.