Лобода рассказала о таинственном возлюбленном из Европы

Певица Светлана Лобода призналась, что у ее таинственного возлюбленного из Европы стало меньше денег и теперь он «не такой богатый». Ее слова приводит StarHit.
«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит», — сказала Лобода.
Она отметила, что у них «есть очень четкое разделение», которое заключается в запрете брать у возлюбленного деньги на карьеру, на нее она зарабатывает сама. При этом на все остальное она может смело у него просить.
«Но я жуткая транжира», — добавила певица.
Напомним, что личность второй половинки Лободы неизвестна и она не спешит ее раскрывать. Единственное, что певица упоминала, что ее возлюбленный из Европы. Данные слова породили теории, что им может быть солист Rammstein Тилль Линдеманн или миллиардер Артур Гранц. Подтверждения у этих версий нет.