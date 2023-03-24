Концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться на стадионе "Газпром-Арена" 27 мая в Санкт-Петербурге, перенесли на 2024 год. Об этом пишет Business FM.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Организатор мероприятия сообщил, что отмена концерта произошла по независимым от артистов причинам. На данный момент уже купленные билеты зрителей активны, однако желающие могут обратиться в кассу и вернуть деньги обратно. По словам организаторов, точная дата концерта ДДТ будет объявлена позднее.

В июле 2022 года стало известно о публикации нового списка "запрещенных" в России исполнителей. В него вошли: "ДДТ", "Машина времени", "Аквариум" и многие другие. В августе суд признал лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шевчук выступал против спецоперации России на Украине.