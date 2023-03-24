В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
35 минут назад

Концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год

Газета.Ruиещё 1

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться на стадионе "Газпром-Арена" 27 мая в Санкт-Петербурге, перенесли на 2024 год. Об этом пишет Business FM.

Концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Организатор мероприятия сообщил, что отмена концерта произошла по независимым от артистов причинам. На данный момент уже купленные билеты зрителей активны, однако желающие могут обратиться в кассу и вернуть деньги обратно. По словам организаторов, точная дата концерта ДДТ будет объявлена позднее.

В июле 2022 года стало известно о публикации нового списка "запрещенных" в России исполнителей. В него вошли: "ДДТ", "Машина времени", "Аквариум" и многие другие. В августе суд признал лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шевчук выступал против спецоперации России на Украине.

Ранее в Ростове-на-Дону отменили концерты рок-групп "Машина времени", "Мумий Тролль" и ДДТ.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий