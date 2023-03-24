Концерт ДДТ в Петербурге перенесли на 2024 год

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться на стадионе "Газпром-Арена" 27 мая в Санкт-Петербурге, перенесли на 2024 год. Об этом пишет Business FM.
Организатор мероприятия сообщил, что отмена концерта произошла по независимым от артистов причинам. На данный момент уже купленные билеты зрителей активны, однако желающие могут обратиться в кассу и вернуть деньги обратно. По словам организаторов, точная дата концерта ДДТ будет объявлена позднее.
В июле 2022 года стало известно о публикации нового списка "запрещенных" в России исполнителей. В него вошли: "ДДТ", "Машина времени", "Аквариум" и многие другие. В августе суд признал лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шевчук выступал против спецоперации России на Украине.
Ранее в Ростове-на-Дону отменили концерты рок-групп "Машина времени", "Мумий Тролль" и ДДТ.